L’ulteriore trattamento della pericardite acuta varia in rapporto alla causa. In caso di insufficienza renale, l’aumento della frequenza della dialisi in genere determina un miglioramento.

I farmaci che possono causare pericardite vengono sospesi non appena possibile.

Il paziente affetto da cancro può rispondere a chemioterapia o radioterapia.

Se la pericardite è causata da un virus, un trauma, una lesione o la recidiva di un disturbo non identificato, possono offrire sollievo aspirina o ibuprofene, a volte somministrati in concomitanza con la colchicina. Se questi farmaci non sono utili, si può optare per un trattamento a base di corticosteroidi (a condizione che la causa non sia riconducibile a un’infezione). I corticosteroidi sono talvolta somministrati con iniezione nello spazio pericardico. Se la terapia farmacologica non è efficace, i medici possono asportare il pericardio chirurgicamente.

Se la causa è un’infezione batterica, il trattamento consiste nella somministrazione di antibiotici e in un drenaggio chirurgico del pus dal pericardio.