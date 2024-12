Valutazione medica

Esami di diagnostica per immagini

I medici sospettano l’arterite di Takayasu sulla base dei seguenti elementi, in special modo nelle donne giovani:

Non è possibile misurare la pressione sanguigna in una o in entrambe le braccia.

La pressione sanguigna è molto più alta o il polso è molto più forte in un braccio o una gamba rispetto all’altro.

La pressione sanguigna è inaspettatamente alta.

Il soggetto viene colpito da un disturbo, come ictus, angina, infarto o lesione renale, che non ha spiegazione apparente ed è inaspettato.

I medici si informano sui sintomi, rivedono l’anamnesi medica del paziente ed effettuano un esame obiettivo completo, per escludere altri disturbi che possono causare sintomi simili. I medici misurano la pressione sanguigna in entrambe le braccia e in entrambe le gambe. Le braccia e le gambe che presentano una pressione sanguigna inferiore possono avere arterie ristrette. Per ottenere una misurazione precisa della pressione sanguigna, i medici misurano quest’ultima in un arto in cui le arterie non siano state ristrette dalla malattia.

Vengono effettuati esami del sangue ed esami delle urine. Questi non possono identificare il disturbo, ma possono confermare la presenza dell’infiammazione.

Per confermare la diagnosi di arterite di Takayasu, il medico esegue esami di diagnostica per immagini quali un’angiografia con risonanza magnetica o un’angiografia con tomografia computerizzata (TAC) o, talvolta, un’angiografia convenzionale (detta anche arteriografia), per valutare l’aorta e i suoi rami. Per l’angiografia convenzionale o l’angioTC, viene iniettato un mezzo di contrasto (mezzo di contrasto radiopaco) visibile ai raggi X che mette in evidenza i vasi sanguigni. Quindi si effettuano le radiografie. L’angiografia con risonanza magnetica non richiede l’iniezione di mezzo di contrasto. Queste procedure possono individuare un aneurisma e mostrano dove è situato il restringimento delle arterie e dove le pareti dei vasi sono più spesse.

Dopo aver diagnosticato un’arterite di Takayasu, si devono programmare delle visite mediche regolari, in modo tale che il medico possa tenere sotto controllo il progredire della malattia.