Pericardite cronica

Nei soggetti affetti da pericardite costrittiva cronica, i sintomi possono essere alleviati mediante riposo a letto, dieta povera di sale e somministrazione di diuretici (farmaci che aumentano l’escrezione di liquidi).

L’unica possibilità di guarigione per la pericardite costrittiva cronica è rappresentata dalla rimozione chirurgica del pericardio. Gli interventi chirurgici sono risolutivi in circa l’85% dei soggetti. Tuttavia, dato che il rischio di decesso legato alla procedura chirurgica è pari al 5-15% (ed è superiore in pazienti con grave insufficienza cardiaca), la maggior parte dei soggetti non si sottopone a intervento, a meno che la patologia non interferisca in misura sostanziale con le attività quotidiane.

In genere, prima di eseguire l’intervento, i medici attendono fino al momento in cui i sintomi assumono carattere grave, ma non grave al punto da insorgere in condizioni di riposo. La limitazione del sale nell’alimentazione e l’assunzione di diuretici possono tenere sotto controllo la patologia per mesi, o anche anni, e possono essere l’unico trattamento necessario se la pericardite costrittiva è temporanea (per esempio, insorge dopo un intervento di cardiochirurgia).