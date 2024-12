Cateterismo cardiaco e angiografia coronarica

Il cateterismo cardiaco trova ampio impiego per la diagnosi e il trattamento di varie cardiopatie. Il cateterismo cardiaco può essere utilizzato per misurare la quantità di sangue pompata al minuto (gittata cardiaca), per individuare malformazioni cardiache congenite e per identificare tumori a carico del cuore (per esempio un mixoma).

Catetere cardiaco Immagine

Questa procedura è l’unico modo per misurare direttamente la pressione sanguigna in ciascuna camera del cuore e nei principali vasi sanguigni che connettono il cuore ai polmoni.

Nel cateterismo cardiaco, un sottile catetere (un tubicino di plastica flessibile) viene inserito in un’arteria o una vena del collo, del braccio o dell’inguine/parte superiore della coscia attraverso un forellino eseguito con un ago. Un anestetico locale viene somministrato per sedare la sede d’introduzione. Il catetere viene quindi fatto avanzare attraverso i vasi principali nelle camere cardiache e/o nelle arterie coronarie. L’intervento deve essere effettuato in ospedale e dura 40-60 minuti.

È possibile far avanzare vari piccoli strumenti attraverso il tubicino fino alla punta del catetere. Questi comprendono strumenti per misurare la pressione arteriosa in ogni camera cardiaca e nei vasi che originano dal cuore, per osservare la parte interna dei vasi, per prelevare sangue nelle diverse parti del cuore e per rimuovere un campione di tessuto dal cuore al fine di esaminarlo al microscopio (biopsia). Le comuni procedure eseguite attraverso il catetere includono le seguenti:

Angiografia coronarica: attraverso un catetere, viene iniettato nei vasi sanguigni che irrorano il cuore (arterie coronarie) un mezzo di contrasto radiopaco, in modo da renderli visibili all’esame radiografico.

Ventricolografia: la ventricolografia è un tipo di angiografia in cui le radiografie vengono scattate durante l’iniezione, attraverso un catetere, del mezzo di contrasto radiopaco nel ventricolo sinistro o destro del cuore. Con questa procedura, i medici riescono a visualizzare il movimento del ventricolo sinistro o destro e a valutare la funzione contrattile del cuore. Sulla base della funzione di pompa del cuore, il medico può calcolare la frazione di eiezione (percentuale di sangue pompato fuori dal ventricolo sinistro durante ciascun battito cardiaco). La valutazione della funzione di pompa del cuore può essere di aiuto per definire la portata di un danno cardiaco.

Intervento coronarico percutaneo (ICP): un catetere con un palloncino sulla punta viene fatto passare su una guida all’interno di un’arteria coronaria stenotica e il palloncino viene gonfiato per aprire l’area ristretta. I medici in genere utilizzano il catetere per inserire un tubicino di rete metallica (stent) nell’arteria per tenerla aperta.

Valvuloplastica: un catetere viene utilizzato per allargare l’apertura ristretta di una valvola cardiaca.

Sostituzione delle valvole: si utilizza un catetere per sostituire una valvola cardiaca senza rimuovere la valvola originaria o eseguire un intervento chirurgico.

Se viene utilizzata un’arteria per l’inserimento del catetere, la sede della puntura deve essere costantemente compressa per 10-20 minuti, dopo la rimozione di tutti gli strumenti. La compressione impedisce il sanguinamento e la formazione di un ematoma. Tuttavia, a volte, nella sede della puntura si verifica un’emorragia da cui residua un grande ematoma che può persistere per settimane ma che, quasi sempre, si riassorbe da solo. In alternativa si possono utilizzare dispositivi di sutura per chiudere il foro nell’arteria dal catetere.

Dato che l’inserimento di un catetere all’interno del cuore può causare aritmie, il cuore viene monitorato con un elettrocardiogramma (ECG). Spesso, i medici possono correggere un’aritmia spostando il catetere in un’altra posizione. Se questa manovra non è d’aiuto, il catetere viene rimosso. Raramente, l’inserimento del catetere provoca un danno o una perforazione della parete cardiaca; in questo caso può rendersi necessario un intervento chirurgico immediato.

Il cateterismo cardiaco può essere eseguito sul lato destro o sinistro del cuore.

Cateterismo cardiaco destro Il cateterismo cardiaco destro viene eseguito per ottenere informazioni sulle camere cardiache destre (atrio e ventricolo destro) e sulla valvola tricuspide (situata tra le due camere) e valutare la quantità di sangue pompata dal cuore. L’atrio destro riceve sangue povero d’ossigeno dalle vene del corpo e il ventricolo destro pompa il sangue nei polmoni, dove prende ossigeno ed elimina il diossido di carbonio. In questa procedura il catetere viene inserito in una vena, solitamente del collo, del braccio o della regione inguinale. Il cateterismo destro viene usato per individuare e quantificare la funzione cardiaca e connessioni anomale fra i lati destro e sinistro del cuore. Il cateterismo destro viene anche utilizzato per valutare i pazienti per i quali è previsto un trapianto cardiaco oppure l’impianto di un dispositivo meccanico per favorire il pompaggio di sangue o per la diagnosi e il trattamento dell’ipertensione polmonare o dell’insufficienza cardiaca. Il cateterismo dell’arteria polmonare, nel quale un palloncino presente sulla punta del catetere viene fatto passare attraverso l’atrio e il ventricolo destro e posizionato nell’arteria polmonare (che collega il ventricolo destro ai polmoni), si esegue talora durante il cateterismo cardiaco destro durante alcuni interventi importanti e nelle unità di terapia intensiva.