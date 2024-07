Farmaci per la cardiomiopatia dilatativa

I farmaci utilizzati per l’insufficienza cardiaca, come gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE), i bloccanti dei recettori dell’angiotensina II (ARB), i beta-bloccanti, una combinazione bloccante del recettori dell’angiotensina e dell’inibitore della neprilisina, gli antagonisti dell’aldosterone (spironolattone o eplerenone), gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT), la combinazione idralazina e nitrati e l’ivabradina, migliorano la funzione di pompaggio del cuore, prolungano la vita e aiutano a ridurre i sintomi persistenti.

I diuretici (farmaci che aumentano la minzione) trovano impiego per ridurre i liquidi in eccesso nei polmoni e i sintomi di gonfiore dovuti alla ritenzione idrica, ma non prolungano la vita.

La digossina può aiutare il pompaggio del cuore e ridurre il numero di ricoveri in ospedale per insufficienza cardiaca, ma non prolunga la vita.

Per prevenire anomalie del ritmo cardiaco possono essere somministrati farmaci antiaritmici. La maggior parte di questi farmaci viene inizialmente prescritta a basse dosi. Le dosi sono aumentate in piccoli incrementi, perché se la dose è eccessivamente alta, il farmaco antiaritmico può peggiorare l’aritmia o deprimere la funzione di pompaggio.

Possono essere utilizzati farmaci per prevenire la formazione di trombi, come warfarin o aspirina, in particolare quando i ventricoli sono molto dilatati e si contraggono scarsamente.

È necessario adottare particolari precauzioni quando i farmaci vengono somministrati a donne con cardiomiopatia peripartum, perché alcuni farmaci solitamente usati per trattare la cardiomiopatia possono essere assorbiti nel latte materno e danneggiare il lattante.