Corticosteroidi

Altri immunosoppressori

I corticosteroidi (come il prednisone) e gli immunosoppressori (come ciclofosfamide, metotressato, rituximab o azatioprina) vengono utilizzati per sopprimere l’infiammazione nei soggetti affetti da granulomatosi con poliangioite. Se la patologia non è grave, i medici prescrivono un corticosteroide e il metotressato. Il rituximab può essere somministrato al posto del metotressato. Se la patologia è grave, i soggetti vengono ricoverati in ospedale e ricevono forti dosi di un corticosteroide unito a ciclofosfamide o rituximab. La maggior parte dei soggetti si sente meglio entro alcuni giorni o settimane, tuttavia il miglioramento può anche richiedere mesi.

Durante la remissione, la dose dei farmaci viene ridotta gradatamente. Il trattamento della granulomatosi con poliangioite prosegue in genere almeno per un anno o, spesso, per diversi anni dopo la scomparsa dei sintomi. La dose di corticosteroidi può essere, di solito, diminuita gradatamente e alla fine interrotta. Può essere necessario adattare le dosi nel corso del trattamento. Se i sintomi peggiorano o si ripresentano, la dose viene aumentata, oppure, se i farmaci erano stati interrotti, vengono ripresi.

Dal momento che gli immunosoppressori indeboliscono il sistema immunitario, aumenta il rischio di sviluppare infezioni gravi. L’assunzione di prednisone per un lungo periodo può provocare un aumento di peso, cataratta, ipertensione arteriosa, diminuzione della densità ossea, diabete, cambiamenti di umore e difficoltà a dormire. La ciclofosfamide può causare un’irritazione della vescica e, se viene assunta ripetutamente, a volte un tumore della vescica. Quando la ciclofosfamide viene somministrata in vena (per via endovenosa), viene somministrato anche il mesna che contrasta chimicamente alcuni effetti tossici della ciclofosfamide sulla vescica.

I soggetti che soffrono di granulomatosi con poliangioite devono essere monitorati più attentamente dal loro medico, per controllare se la dose di farmaci è adatta, se si manifestano effetti collaterali dovuti ai farmaci, se possono sviluppare un’infezione e, durante la remissione, se esistono indicazioni di recidiva. I soggetti che assumono immunosoppressori potenti devono effettuare spesso, anche una volta a settimana, un emocromo completo. Gli immunosoppressori possono causare la diminuzione del numero di cellule del sangue.

I soggetti devono anche informarsi il più possibile sulla patologia. In questo modo, possono riconoscere per tempo i segni di una recidiva.

In caso di disturbo renale cronico con insufficienza renale, potrebbe essere necessario un trapianto di rene.