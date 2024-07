Nell’iperaldosteronismo, la produzione eccessiva dell’ormone aldosterone provoca ritenzione idrica, incremento della pressione arteriosa, debolezza e, raramente, episodi di paralisi.

L’iperaldosteronismo può essere causato da un tumore nella ghiandola surrenale oppure essere una risposta ad alcune patologie.

Elevati livelli di aldosterone possono causare ipertensione arteriosa e bassi livelli di potassio. Bassi livelli di potassio possono causare debolezza, formicolio, spasmi muscolari e periodi di paralisi transitoria.

Si analizzano i livelli di sodio, potassio e aldosterone nel sangue.

A volte viene asportato un tumore oppure il paziente assume farmaci che bloccano l’azione dell’aldosterone.

L’aldosterone, ormone prodotto e secreto dalle ghiandole surrenali, stimola i reni a eliminare meno sodio e più potassio. La produzione di aldosterone è regolata in parte dall’ormone adrenocorticotropo (ACTH, anche noto come corticotropina) che viene secreto dall’ipofisi) ma prevalentemente dal sistema renina-angiotensina-aldosterone (vedere figura Regolazione della pressione arteriosa). La renina, enzima prodotto nei reni, controlla l’attivazione dell’ormone angiotensina, che stimola le ghiandole surrenali a produrre aldosterone.

L’iperaldosteronismo può essere causato da un tumore (di solito benigno, chiamato adenoma) in una ghiandola surrenale (una condizione chiamata sindrome di Conn o iperaldosteronismo primario), sebbene in alcuni casi entrambe le ghiandole siano coinvolte e siano iperattive. Talvolta l’iperaldosteronismo rappresenta una risposta a qualcos’altro (una condizione chiamata iperaldosteronismo secondario); ad esempio certe malattie, come la stenosi di una delle arterie che portano il sangue ai reni.

Il consumo di grandi quantità di liquirizia pura può provocare tutti i sintomi dell’iperaldosteronismo. La “vera‘ liquirizia contiene una sostanza chimica (chiamata glicirrizina) che può agire come se fosse presente un eccesso di aldosterone. Tuttavia, la maggior parte delle caramelle vendute come liquirizia è aromatizzata con aromi artificiali e contiene scarse quantità di vera liquirizia o non ne contiene affatto.

Sintomi dell’iperaldosteronismo Si sospetta iperaldosteronismo nei soggetti con ipertensione arteriosa che presentano bassi livelli di potassio. Bassi livelli di potassio spesso sono asintomatici, ma possono causare debolezza, formicolio, spasmi muscolari e periodi di paralisi transitoria. Alcuni soggetti hanno sete intensa e urinano frequentemente.

Diagnosi di iperaldosteronismo Misurazione dei livelli di sodio, potassio e ormoni nel sangue

Esami di diagnostica per immagini delle ghiandole surrenali In caso di sospetto iperaldosteronismo, si analizzano i livelli di sodio e di potassio nel sangue, per controllare se il livello di potassio è basso. Tuttavia, talvolta i soggetti con iperaldosteronismo hanno un livello di potassio nella norma. Il livello di sodio può essere leggermente aumentato. Si possono anche misurare i livelli di renina e aldosterone. Se il livello di aldosterone è elevato, possono essere prescritti spironolattone o eplerenone, farmaci che bloccano l’azione dell’aldosterone, per vedere se i livelli di sodio e potassio tornano normali. Il medico misura anche i livelli di renina. Nella sindrome di Conn, anche i livelli di renina sono molto bassi perché sono soppressi da alti livelli di aldosterone. Nell’iperaldosteronismo secondario, i livelli di renina sono elevati e stimolano la produzione di aldosterone. In caso di eccessiva produzione di aldosterone ma con livelli di renina molto bassi, il medico esamina le ghiandole surrenali per ricercare un tumore benigno (adenoma). La tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica per immagini (RMI) possono essere utili, ma per localizzare il sito di origine dell’ormone talvolta è necessario esaminare prelievi di sangue ottenuti da ciascuna ghiandola surrenale.