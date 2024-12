Blocco delle arterie renali

Prevenzione o eliminazione dei coaguli di sangue

Talvolta intervento chirurgico o apertura dell’ostruzione con un catetere

Il trattamento mira a prevenire un’ulteriore riduzione del flusso ematico e a ristabilire la vascolarizzazione. In presenza di coaguli di sangue, il trattamento tipico prevede l’uso di farmaci anticoagulanti (vedere Farmaci e coaguli di sangue). Questi farmaci vengono somministrati dapprima per via endovenosa, quindi per via orale per periodi di tempo più lunghi, talvolta per molti mesi e oltre. Gli anticoagulanti prevengono l’aumento di volume del coagulo iniziale e la formazione di nuovi coaguli. I farmaci che sciolgono i coaguli (fibrinolitici o trombolitici, vedere Farmaci e coaguli di sangue) possono essere più efficaci degli anticoagulanti. Tuttavia, i fibrinolitici migliorano la funzionalità renale solo quando l’arteria non è completamente ostruita o quando i coaguli possono essere rimossi rapidamente. Dopo 30-60 minuti di ostruzione completa è probabile che insorga un danno permanente. I farmaci fibrinolitici sono utili solo se somministrati entro 3 ore.

Talvolta si esegue un intervento chirurgico per riaprire un’arteria ostruita da un coagulo, ma tale trattamento comporta un rischio maggiore di complicanze e morte e non migliora in misura maggiore la funzionalità renale rispetto agli anticoagulanti o ai fibrinolitici, assunti singolarmente. In genere, si preferisce sempre il trattamento farmacologico alla chirurgia. Tuttavia, se l’ostruzione è dovuta a un trauma, bisogna riparare l’arteria.

Per risolvere un’ostruzione causata da aterosclerosi o displasia fibromuscolare di un’arteria renale, i medici possono effettuare un’angioplastica. Nell’angioplastica, il medico introduce un catetere dotato di un palloncino all’estremità nell’arteria femorale, a livello inguinale, e lo fa avanzare fino all’arteria renale. Il palloncino viene quindi gonfiato per aprire l’ostruzione. Tale procedura viene definita angioplastica percutanea transluminale. Se il medico decide di eseguire tale procedura, può posizionare nell’arteria un tubicino corto (stent) che mantiene il vaso dilatato per prevenire una nuova ostruzione. Nel caso in cui l’angioplastica non sia efficace, si deve ricorrere all’intervento chirurgico per rimuovere o aggirare l’ostruzione causata dall’aterosclerosi o dalla displasia fibromuscolare.

Sebbene il trattamento possa migliorare notevolmente la funzionalità renale, di solito questa non è completamente recuperata. La prognosi è negativa quando l’arteria risulta ostruita da coaguli che si sono formati in altre parti del corpo (come il cuore). I coaguli di tale origine hanno maggiori probabilità di dislocarsi in altre parti del corpo (come il cervello o l’intestino), causando problemi in quelle sedi.

