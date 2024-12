Coartazione dell’aorta

Talvolta un farmaco, una prostaglandina

Trattamento chirurgico, angioplastica con palloncino o impianto di stent

Il trattamento dipende dalla gravità della coartazione e dai sintomi che provoca.

I neonati con gravi sintomi da coartazione devono essere sottoposti a trattamento d’emergenza, fra cui

Trattamento con una prostaglandina, un farmaco che può riaprire il dotto arterioso per migliorare il flusso di sangue alla metà inferiore del corpo

Altri farmaci per rafforzare l’azione di pompaggio del cuore

intervento chirurgico urgente per allargare il restringimento

Il trattamento chirurgico è la modalità di elezione per la coartazione moderata o grave nei neonati e nei bambini piccoli. La porzione stenotica dell’aorta può essere rimossa e le due sezioni normali vengono suturate insieme oppure si usa una “toppa” (patch) per allargare la sezione ristretta dell’aorta. Talvolta per creare il patch viene utilizzato il tessuto del vaso sanguigno che irrora il braccio sinistro (l’arteria succlavia).

Una coartazione molto lieve, asintomatica può non venire diagnosticata nella primissima infanzia. Potrebbe essere identificata solo quando il bambino è più grande e l’aorta si è ristretta ulteriormente. Un medico può notare pulsazioni più forti e una maggiore pressione del sangue nel braccio rispetto alla gamba. In questi bambini le opzioni sono trattamento chirurgico e angioplastica con palloncino per riparare l’aorta stenotica. L’angioplastica con palloncino viene eseguita durante il cateterismo cardiaco, nel quale un sottile tubicino (catetere) dotato di un palloncino sulla punta viene fatto passare nell’aorta ristretta attraverso un vaso sanguigno del braccio o della gamba. Il palloncino viene gonfiato, allargando l’aorta ristretta. Talvolta viene inserito un tubicino flessibile espandibile (stent) per impedire all’aorta di restringersi nuovamente.

Alcuni bambini operati per coartazione sviluppano tessuto cicatriziale nel sito di riparazione dell’aorta. Tale tessuto cicatriziale restringe l’aorta e si sviluppa più comunemente nei neonati sottoposti a chirurgia d’urgenza nella primissima infanzia. L’angioplastica con palloncino con o senza impianto di stent è solitamente un trattamento molto efficace per il restringimento ricorrente.

I bambini devono assumere antibiotici prima delle visite dal dentista e di alcuni interventi chirurgici (come quelli a carico delle vie respiratorie) per un periodo di 6 mesi dopo la riparazione. Tali antibiotici servono a prevenire gravi infezioni cardiache chiamate endocarditi.