Misure di sicurezza e di sostegno

Gestione delle condizioni che aumentano il rischio

Il trattamento implica misure generali per fornire sicurezza e sostegno via via che la funzione mentale declina, come per tutte le demenze.

Misure di sicurezza e di sostegno Creare un ambiente sicuro e di supporto può aiutare molto. Generalmente l’ambiente dovrebbe essere luminoso, allegro, sicuro, stabile e concepito per aiutare l’orientamento. Un qualche stimolo, come una radio o la televisione, aiuta, ma vanno evitati stimoli eccessivi. La struttura e le abitudini aiutano chi soffre di demenza vascolare a orientarsi, conferendogli un senso di sicurezza e stabilità. Qualsiasi cambiamento nell’ambiente, nelle abitudini o negli assistenti deve essere spiegato in modo chiaro e semplice. Per aiutare le persone che soffrono di demenza vascolare a ricordare, può essere utile seguire un programma di attività quotidiane, come lavarsi, mangiare e dormire. Una routine regolare al momento di coricarsi può aiutarle a dormire meglio. Attività programmate in modo regolare possono contribuire a farle sentire indipendenti e necessarie, rivolgendo l’attenzione verso compiti utili o piacevoli, che dovrebbero includere attività fisiche e mentali. Quando si aggrava la demenza, le attività devono essere suddivise in piccole parti o semplificate.

Gestione delle condizioni che aumentano il rischio Il trattamento dei disturbi che aumentano il rischio di demenza vascolare (diabete, ipertensione arteriosa e livelli di colesterolo elevati) può essere utile per prevenire e rallentare o interrompere la progressione della demenza vascolare. Per aiutare a prevenire ictus futuri, i medici raccomandano delle misure per gestire i fattori di rischio di ictus (come un migliore controllo di ipertensione arteriosa, diabete, alti livelli di colesterolo), smettere di fumare, perdere peso se sovrappeso, e aumentare l’attività fisica. I medici possono prescrivere un farmaco che rende meno probabile la formazione di coaguli, come l’aspirina. In presenza di fibrillazione atriale o di un disturbo che causa una coagulazione eccessiva, i medici possono prescrivere warfarin (un anticoagulante) o un altro anticoagulante. Questi farmaci aiutano a ridurre il rischio di un altro ictus.

Farmaci Non esiste un trattamento specifico per la demenza vascolare. A volte sono somministrati inibitori della colinesterasi (come la rivastigmina) e memantina (i farmaci utilizzati per la malattia di Alzheimer), perché alcune persone con demenza vascolare hanno anche la malattia di Alzheimer. Se i soggetti presentano disturbi che aumentano il rischio di ictus e malattie vascolari (come il diabete e alti livelli di lipidi), vengono somministrati dei farmaci per trattare queste condizioni secondo necessità. La depressione, se presente, viene trattata con antidepressivi.

Supporto per gli assistenti L’assistenza ai pazienti che soffrono di demenza è stressante e impegnativa e gli assistenti possono divenire depressi ed esauriti, spesso trascurando la propria salute mentale e fisica. Le misure seguenti possono aiutare gli assistenti (vedere la tabella Supporto per gli assistenti): Apprendere come soddisfare appieno le necessità delle persone con demenza e cosa ci si deve aspettare da loro: gli assistenti possono ottenere queste informazioni da infermieri, assistenti sociali, organizzazioni e materiale stampato e disponibile online.

Cercare aiuto quando necessario: gli assistenti possono rivolgersi agli assistenti sociali (compresi quelli dell’ospedale locale) per informazioni su come ottenere aiuto, ad esempio tramite programmi di assistenza diurna, visite infermieristiche domiciliari, assistenza nelle faccende domestiche part-time o a tempo pieno e assistenza a domicilio. Consulenza e gruppi di supporto possono anch’essi essere d’aiuto.

Attenzione verso sé stessi: gli assistenti devono ricordare di prendersi cura di sé stessi. Non devono rinunciare ad amici, hobby e attività.