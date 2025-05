Il medico controlla la pressione arteriosa usando un bracciale e può farlo 3 o più volte. Può anche usare uno stetoscopio o uno strumento per misurare la pressione arteriosa. Si può misurare la pressione nel braccio o nella gamba.

La pressione può risultare alta in caso di nervosismo o se non si è rilassati, una sensazione comune dal medico. Il medico può chiedere di rimanere seduti per un po’ o di tornare per un‘altra lettura per essere sicuro che il paziente si senta calmo e suo agio in modo che la lettura sia accurata. A volte il medico chiede al paziente di misurare la pressione da solo a casa con un misuratore di pressione domestico per uno o due giorni.