Desensitizing dentifrici per denti sensibili

Tecniche di spazzolamento speciali

Talvolta un intervento di innesto

Il trattamento della retrazione gengivale è necessario quando le gengive o i denti perdono la spessa banda di tessuto che aiuta a proteggere l‘osso sottostante. Il trattamento è necessario anche in caso di accumulo e difficoltà di rimozione della placca (una sostanza simile a una pellicola composta principalmente da batteri) che determina gonfiore gengivale.

Per le persone con lieve retrazione o sensibilità, il dentista può applicare una sostanza che rende i denti meno sensibili. Suggerirà anche l’uso di un dentifricio desensibilizzante o di un altro dentifricio delicato che non contenga i forti abrasivi presenti nei comuni dentifrici antitartaro o sbiancanti. Inoltre, raccomanderà l’utilizzo di uno spazzolino a setole morbide e di una speciale tecnica di spazzolamento che aiuta a pulire i denti sulla linea gengivale. La tecnica consiste nel muovere delicatamente le setole avanti e indietro con un’angolazione di 45 gradi rispetto ai denti. Queste misure aiutano a non far peggiorare la retrazione ma non la curano.

Per le persone con retrazione grave, la procedura prevede un innesto, in cui tessuto molle prelevato dal palato o ottenuto da tessuto cutaneo di donatori trattato commercialmente viene suturato sulla zona interessata.