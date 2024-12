Perché il fumo di tabacco è nocivo per la salute?

Le persone fumano il tabacco in sigarette, sigari e pipe. Il fumo di tabacco contiene numerose sostanze chimiche nocive che causano problemi in tutto l’organismo, non solo nei polmoni.

Il fumo crea dipendenza perché il tabacco contiene una sostanza chiamata nicotina

Il fumo causa il cancro

Il fumo aumenta la possibilità di avere un attacco cardiaco o sviluppare una malattia polmonare (come la broncopneumopatia cronica ostruttiva [BPCO] o un tumore al polmone)

Smettere di fumare è difficile, tuttavia il ricorso a farmaci e imparare a cambiare le proprie abitudini può aiutare

Respirare il fumo di un’altra persona che fuma, detto fumo passivo, può causare gli stessi problemi di salute sperimentati da un fumatore.

Il fumo durante la gravidanza può nuocere al feto e causare:

Un parto prematuro

Un basso peso alla nascita

Sindrome della morte improvvisa del lattante

Problemi ai polmoni del neonato, tra cui asma

E le sigarette elettroniche? Le sigarette elettroniche e le vape contengono nicotina liquida e sostanze chimiche aromatizzate, ma non tabacco. Le sigarette elettroniche o vape riscaldano il liquido e producono un vapore che viene inalato. Le sigarette elettroniche o vape possono causare dipendenza se contengono nicotina poiché la nicotina crea dipendenza

Dato che nelle sigarette elettroniche o vape non avviene alcuna combustione, non si hanno gli stessi problemi causati dal fumo

Sembra che alcune sostanze presenti nel vapore, come il THC o l’acetato di vitamina E, causino gravi lesioni polmonari e, talvolta, il decesso

Le sigarette elettroniche e le vape sono ancora relativamente nuove; pertanto, i medici non sono a conoscenza dei rischi a lungo termine