Nella sigarette elettroniche, il principio attivo è la nicotina liquida; non sono presenti altri derivati del tabacco. Le sigarette elettroniche e i vaporizzatori sono stati inizialmente immessi in commercio come dispositivi per aiutare le persone a smettere di fumare tabacco, ma gli utenti di sigarette elettroniche restano dipendenti dalla nicotina. Le sigarette elettroniche non hanno ricevuto l’approvazione dell’ente statunitense preposto al controllo di alimenti e medicinali (Food and Drug Administration, FDA) come dispositivi per smettere di fumare.

Alcuni soggetti usano i vaporizzatori per inalare principi attivi diversi dalla nicotina, tra cui quelli di marijuana, oli di hashish, marijuana sintetica (THC per tutti e tre) e anfetamine.

Oltre all’acqua e al principio attivo, in genere i liquidi per vaping prodotti commercialmente contengono propilenglicole o liquidi vegetali a base di glicerina, oltre ad aromatizzanti e altre sostanze chimiche, comprese tracce di metalli. Gli agenti per vaping prodotti illegalmente probabilmente contengono altri principi inattivi, alcuni dei quali, come la vitamina E acetato, possono causare lesioni polmonari correlate al vaping.