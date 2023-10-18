skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Деякі причини симптомів депресії та манії*

Тип розладу

Депресія

Манія

Системне ревматичне захворювання

Системний червоний вовчак (СЧВ)

LELE

Ендокринне дослідження

Хвороба Аддісона

Синдром Кушинга

Цукровий діабет

Гіперпаратиреоз

Гіпертиреоз

Гіпогонадизм

Гіпопітуїтаризм

Гіпотиреоз

Гіпертиреоз

Інфекційні

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ

Загальний парез (паренхіматозне нейросифіліс)

Інфекційний мононуклеоз

Грип

Туберкульоз (ТБ)

Вірусний гепатит

Вірусна пневмонія

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ

Загальний парез

Грип

Оенцефаліт у Сент-Луїсі

Неопластична

Рак голови підшлункової залози

Дисемінований карциноматоз

Неврологічна

Пухлини головного мозку

Судоми з осередковим початком

Порушення з боку деменції на ранній фазі

Травма голови

Розсіяний склероз

Хвороба Паркінсона

Апное уві сні

Інсульт (лівий фронтальний)

Судоми з осередковим початком

Діенцефалічні пухлини

Травма голови

Хвороба Гантінгтона

Розсіяний склероз

Інсульт

Харчова цінність

Пелагра

Прониклива анемія

Інше

Ішемічна хвороба серця

Фіброміалгія

Ниркова недостатність або печінкова недостатність

Фармакологічні дослідження

Відміна амфетаміну

Амфотерицин В

Інсектициди антихолінестерази

Барбітурати

Бета-блокатори (деякі, наприклад, пропранолол)

Циметидин

Кортикостероїди

Циклукрин

Естрогенотерапія

Індометацин

Інтерферон

Ртуть

Метилдопа

Метоклопрамід

Пероральні контрацептиви

Фенотіазини

Резерпін

Талій

Вінбластин

Вінкристин

Амфетаміни

Деякі антидепресанти

Бромокриптин

Кокаїн

Кортикостероїди

Леводопа

Метилфенідат

Симпатоміметики

Психічні розлади (крім розладів настрою)

Інші розлади, пов'язані із вживанням алкоголю та інших психоактивних речовин

Антисоціальний розлад особистості

Тривожні розлади

Межовий розлад особистості

Шизофренічні розлади

* Депресія часто виникає при цих розладах, але причинно-наслідковий зв’язок не встановлено.

Серед цих тем