Деякі причини симптомів депресії та манії*
Тип розладу
Депресія
Манія
Системне ревматичне захворювання
LELE
Ендокринне дослідження
Гіпертиреоз
Інфекційні
Загальний парез (паренхіматозне нейросифіліс)
Вірусна пневмонія
ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ
Загальний парез
Грип
Оенцефаліт у Сент-Луїсі
Неопластична
Рак голови підшлункової залози
Дисемінований карциноматоз
—
Неврологічна
Порушення з боку деменції на ранній фазі
Інсульт (лівий фронтальний)
Судоми з осередковим початком
Діенцефалічні пухлини
Травма голови
Розсіяний склероз
Інсульт
Харчова цінність
—
Інше
—
Фармакологічні дослідження
Амфотерицин В
Інсектициди антихолінестерази
Бета-блокатори (деякі, наприклад, пропранолол)
Циметидин
Кортикостероїди
Циклукрин
Естрогенотерапія
Індометацин
Інтерферон
Ртуть
Метилдопа
Метоклопрамід
Фенотіазини
Резерпін
Талій
Вінбластин
Вінкристин
Деякі антидепресанти
Бромокриптин
Кортикостероїди
Леводопа
Метилфенідат
Симпатоміметики
Психічні розлади (крім розладів настрою)
Інші розлади, пов'язані із вживанням алкоголю та інших психоактивних речовин
Антисоціальний розлад особистості
* Депресія часто виникає при цих розладах, але причинно-наслідковий зв’язок не встановлено.