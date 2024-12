È importante rivedere i risultati degli esami precedenti, soprattutto gli esami colturali. Le colture di alcuni microrganismi possono richiedere un lungo tempo per positivizzarsi e possono essere necessarie tecniche speciali. Un laboratorio di microbiologia deve essere consultato sulle condizioni colturali (p. es., durata dell'incubazione, terreni di coltura speciali, temperatura, ambiente gassoso) che possono essere necessarie.

Le informazioni cliniche devono essere usate il meglio possibile per meglio indirizzare gli esami diagnostici (vedi tabella Alcune cause di febbre di origine sconosciuta). Per esempio, i pazienti anziani spesso confinati in casa, che presentano cefalea non devono essere sottoposti a esami per infezioni trasmesse da zecche o malaria, ma tali patologie vanno invece prese molto seriamente in considerazione in quei pazienti giovani che hanno soggiornato, esplorato grotte o sono stati impegnati in sport acquatici in aree endemiche per tali patologie. I pazienti anziani richiedono una valutazione per l'arterite a cellule giganti; valutazione non necessaria per i pazienti adulti più giovani.

In aggiunta a esami specifici, si devono abitualmente eseguire:

Emocromo con formula con conta differenziale

Velocità di eritrosedimentazione, proteina C-reattiva, procalcitonina, lattato deidrogenasi e ferritina

Esami epatici

Esame delle urine con esame microscopico

Eseguire una serie di emocolture, idealmente prima di iniziare la terapia antibiotica

Test anticorpi per HIV, test di concentrazione dell'RNA, e test PCR (reazione a catena della polimerasi)

Test cutaneo alla tubercolina o test di rilascio dell'interferone-gamma

Anche se eseguiti in precedenza, questi esami possono suggerire una tendenza utile.

Esame delle urine, urinocoltura, e RX torace, eseguiti in precedenza vanno ripetuti solo se i risultati precedentemente ottenuti ne indicano la necessità.

Qualsiasi liquido disponibile o materiale da zone sospette identificate durante la valutazione deve essere messo in coltura (p. es., per i batteri, micobatteri, funghi, virus o batteri esigenti specifici come indicato). Test specifici per identificare dei patogeni, quali la PCR (reazione a catena della polimerasi) e i test di titolazione sierologica (per la diagnosi di un'infezione acuta o pregressa), sono utili soprattutto quando queste indagini sono guidate dal sospetto clinico e non effettuate in maniera indiscriminata.

I test sierologici, come la titolazione degli anticorpi antinucleo (ANA) e i fattori reumatoidi sono effettuati per lo screening delle malattie reumatologiche.

Gli studi di diagnostica per immagini sono guidati dalla sintomatologia. In genere, le aree sospette devono essere indagate con la diagnostica per immagini, p. es., la RM con contrato della colonna vertebrale è indicata in tutti quei pazienti con mal di schiena, per verificare la presenza di infezione o tumore; così una TC addominale con contrato è indicata in quei pazienti con dolore addominale. Tuttavia, la TC di torace, addome, e bacino deve essere sempre presa in considerazione per meglio ricercare la presenza di adenopatia o ascessi occulti anche quando i pazienti non presentano sintomi o segni di localizzazione.

Se le emocolture risultano positive e si ha la comparsa di soffi cardiaci o ulteriori segni periferici si deve sospettare l'insorgenza di un'endocardite e quindi eseguire un'ecocardiografia.

In generale, la TC è utile per delineare anomalie localizzate ad addome, pelvi o torace.

La RM è più sensibile della TC per rilevare la maggior parte delle cause di febbre di origine sconosciuta che coinvolgono il sistema nervoso centrale e deve essere eseguita se si sospetta un'eziologia a carico del sistema nervoso centrale.

L'ecocolordoppler può essere utile per identificare casi di trombosi venosa profonda.

La scintigrafia con indio-111-marcato per i granulociti può aiutare a localizzare eventuali processi infettivi o infiammatori. Questa tecnica è ormai caduta in disgrazia in quanto il suo contributo diagnostico è abbastanza limitato, ma secondo alcuni report offre una resa diagnostica superiore rispetto la TC (1).

Anche la PET (positron emission tomography) può essere utile per rilevare il focolaio di origine della febbre. Le scansioni PET mostrano aree di alta attività metabolica che sono aree di infiammazione e infezione.

La biopsia può essere necessaria se si sospetta un'alterazione a carico di un tessuto biopticamente accessibile (p. es., il fegato, il midollo osseo, la cute, la pleura, i linfonodi, l'intestino o i muscoli). I campioni bioptici devono essere sottoposti ad analisi istopatologica e a colture per batteri, funghi, virus e micobatteri, oppure inviati a un esame diagnostico molecolare (PCR [reazione a catena della polimerasi]). La biopsia muscolare o la biopsia cutanea di eventuali rash può confermare una vasculite. Una biopsia bilaterale dell'arteria temporale può confermare un'arterite a cellule giganti nei pazienti anziani che presentano un inspiegabile innalzamento della VES.