La diagnosi di laboratorio spesso include l'emocromo con formula e la sierologia per virus di Epstein-Barr. Linfociti morfologicamente atipici rappresentano fino al 30% dei globuli bianchi. Malgrado i singoli linfociti possano somigliare a cellule leucemiche, essi sono eterogenei, cosa improbabile in caso di leucemia. Linfociti atipici possono anche essere presenti in pazienti HIV o con infezione da cytomegalovirus, epatite B, influenza B, rosolia, o altre malattie virali, per cui la diagnosi richiede test sierologici. Tuttavia, la conta elevata dei linfociti atipici è presente solo nell'infezione primaria da virus di Epstein-Barr e infezione da cytomegalovirus.

Due test sierologici sono utilizzati per diagnosticare l'infezione acuta da virus di Epstein-Barr:

Test degli anticorpi eterofili

Test degli anticorpi del virus di Epstein-Barr specifici

Gli anticorpi eterofili sono misurati utilizzando vari test di agglutinazione su carta (monospot). Tuttavia, gli anticorpi eterofili sono presenti solo nel 50% dei pazienti < 5 anni e in circa l'80-90% degli adolescenti e degli adulti con mononucleosi infettiva. È importante sottolineare che il test degli anticorpi eterofili può essere falsamente positivo in alcuni pazienti con infezione acuta da HIV. Il titolo e la prevalenza degli anticorpi eterofili aumenta durante la 2a e la 3a settimana di malattia. Per cui, se la diagnosi è sospetta e il test degli anticorpi eterofili è negativo all'inizio della malattia clinica (nella prima settimana), il test può essere ripetuto circa 7 giorni dopo. A causa della possibilità di risultati falsi positivi o negativi, il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) non raccomanda gli anticorpi eterofili per diagnosticare l'infezione primaria da virus di Epstein-Barr (vedi CDC: Laboratory Testing). Tuttavia, un test positivo per gli anticorpi eterofili in una situazione clinica appropriata è generalmente sufficiente per confermare la diagnosi di virus di Epstein-Barr (EBV) primario. In alternativa, può essere eseguito il test degli anticorpi del virus di Epstein-Barr.

Il test degli anticorpi anti-virus di Epstein-Barr è altamente sensibile. La presenza di anticorpi IgM anti-antigeni della capside virale del virus di Epstein-Barr (VCA) indica un'infezione primaria da virus di Epstein-Barr (questi anticorpi scompaiono entro 3 mesi dopo l'infezione). Gli IgG VCA (virus di Epstein-Barr VCA-IgG) si sviluppano anche nelle prime fasi dell'infezione primaria da virus di Epstein-Barr, ma questi anticorpi persistono per tutta la vita. Gli anticorpi del virus di Epstein-Barr VCA-IgG si sviluppano più tardi (dopo 2-4 mesi) durante l'infezione acuta da virus di Epstein-Barr e persistono inoltre per tutta la vita. Se i titoli anticorpali contro il virus di Epstein-Barr sono negativi o indicano un'infezione pregressa (ossia, positivi per gli anticorpi IgG e negativi per gli anticorpi IgM), altre diagnosi che possono presentare sintomi simili (p. es., l'infezione da HIV acuta, infezione da cytomegalovirus) devono essere prese in considerazione.