Neonati piccoli per l’età gestazionale (SGA)

Prima della nascita, misurazione dell’utero ed ecografia

Dopo la nascita, valutazione dell’età gestazionale e di dimensioni e peso del neonato

Durante la gravidanza i medici misurano sull’addome della madre la distanza tra la parte superiore dell’osso pelvico e la parte superiore dell’utero (fondo). Questa misurazione, chiamata misurazione dell’altezza del fondo, corrisponde approssimativamente al numero di settimane di gravidanza. Per esempio, l’altezza del fondo normale per una donna alla 32º settimana di gravidanza è di circa 30-34 centimetri. Se la misurazione è bassa per il numero di settimane, il feto può essere più piccolo del previsto.

Può essere eseguita un’ecografia per valutare le dimensioni del feto e stimarne il peso in modo da confermare la diagnosi di feto piccolo per l’età gestazionale. L’ecografia può essere anche utile a stabilire la causa della limitazione della crescita e in che modo influenzi il feto. A seconda dei risultati, i medici possono effettuare test genetici o una risonanza magnetica per immagini (RMI) per determinare la causa sottostante.

Dopo la nascita un neonato viene classificato come SGA in base all’età gestazionale e al peso. I medici misurano la lunghezza e la circonferenza cranica del neonato per distinguere la limitazione della crescita fra simmetrica e asimmetrica. Per trovare la causa della limitazione della crescita possono essere necessari esami diagnostici, compresi ecografia, radiografie, RMI, esami per infezioni, esami del sangue e test genetici.