Difetti renali

Un rene a ferro di cavallo è il difetto dei reni fusi più comune. Nel rene a ferro di cavallo i reni del feto si congiungono in una struttura a forma di ferro di cavallo. Essendo uniti assieme, i reni di solito non si spostano verso l’alto e non ruotano nella loro sede normale e possono non svilupparsi correttamente. Per questi motivi un rene a ferro di cavallo può non drenare correttamente, aumentando il rischio di infezioni delle vie urinarie, calcoli renali e danno renale. Tuttavia, più della metà di bambini con rene a ferro di cavallo non presenta alcun sintomo. I bambini con rene a ferro di cavallo possono presentare anche altri difetti congeniti.