Convulsioni nei bambini

Quando un bambino ha un episodio convulsivo, i genitori o gli assistenti che si prendono cura di lui sono tenuti ad adottare le seguenti misure per proteggerlo:

Adagiare il bambino su un lato.

Tenerlo lontano da potenziali pericoli (ad esempio, scale o oggetti appuntiti).

Non mettere niente in bocca al bambino e non provare a tenergli la lingua.

Al termine della crisi, i genitori o altre persone che si prendono cura del bambino devono agire come segue:

Rimanere con il bambino fino a quando non è completamente sveglio.

Controllare che il bambino respiri e, in caso contrario, avviare la respirazione di soccorso bocca a bocca (se il bambino è in preda a un episodio convulsivo, tentare la respirazione salvavita non è necessario e può provocare lesioni al bambino e al soccorritore) e avvisare i servizi medici di emergenza.

Non somministrare cibo, liquidi o farmaci per via orale se il bambino non è completamente sveglio.

Misurare la febbre e, se presente, trattarla.

È possibile abbassare la febbre somministrando al bambino una supposta di paracetamolo (acetaminofene) per via rettale se non è cosciente o troppo piccolo per assumere farmaci per via orale, oppure somministrandogli paracetamolo o ibuprofene per via orale se è cosciente. Rimuovere anche gli indumenti caldi.

Chiamare un’ambulanza nei seguenti casi:

È la prima crisi convulsiva del bambino.

La crisi dura più di 5 minuti.

Il bambino subisce lesioni durante la crisi o ha difficoltà di respirazione dopo la crisi.

Si verifica immediatamente un’altra crisi.

È necessario portare in pronto soccorso tutti i bambini alla prima manifestazione di una crisi convulsiva. Per i bambini con disturbi convulsivi noti, i genitori sono tenuti a discutere preventivamente con il medico i tempi, il luogo e l’urgenza della valutazione medica in caso di altri attacchi.

Di solito vengono somministrati farmaci per bloccare un attacco convulsivo che dura 5 minuti o più per prevenire lo stato epilettico. I farmaci comprendono un sedativo e anticonvulsivanti, normalmente somministrati in vena (per via endovenosa). Se non è possibile somministrare un farmaco per via endovenosa, si può applicare un gel sedativo nel retto o un liquido sedativo nel naso (per via intranasale). I bambini che hanno ricevuto questi farmaci o che hanno convulsioni prolungate o stato epilettico vengono tenuti sotto stretta osservazione per eventuali problemi respiratori e pressori.

Se il bambino continua ad avere crisi convulsive dopo il trattamento della causa, si somministrano anticonvulsivanti per via endovenosa. Viene quindi tenuto sotto stretta osservazione per individuare possibili effetti collaterali, come un rallentamento della respirazione.

Se gli anticonvulsivanti riescono a controllare la crisi, se ne può interrompere la somministrazione prima della dimissione dalla neonatologia o dall’ospedale. L’interruzione o meno della terapia con anticonvulsivanti dipende dalla causa delle crisi convulsive, dalla loro gravità e dai risultati dell’EEG.