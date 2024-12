Tecnologie di diagnostica genetica

Le tecnologie di sequenziamento di ultima generazione riescono a rilevare porzioni ancora più piccole di geni e DNA suddividendo tutto il genotipo (o genoma) in minuti segmenti e successivamente analizzando la sequenza di DNA di alcuni o tutti i segmenti. I risultati sono poi elaborati da un potente computer. È possibile identificare variazioni singole o multiple nelle basi, nonché aree in cui mancano delle basi o in cui le basi sono inserite in un sito sbagliato. I costi di questa tecnologia sono calati drasticamente e continuano a farlo. Anche l’attrezzatura e i metodi di calcolo continuano a migliorare.

Alcune di queste variazioni possono aiutare i medici a diagnosticare i disturbi genetici. Le tecnologie di sequenziamento di ultima generazione hanno una sensibilità tale da consentire ai medici di rilevare il DNA del feto in un campione di sangue prelevato dalla madre e analizzarlo per stabilire se il feto è affetto dalla sindrome di Down. Tuttavia, l’enorme volume di informazioni generate dall’analisi del genotipo comporta una serie di problemi che talvolta rendono difficile la comprensione e l’interpretazione dei risultati da parte dei medici (ad esempio, per distinguere le differenze importanti da quelle casuali o banali). Malgrado questi problemi, queste tecniche sono divenute il fondamento dei test genetici.