La malattia di Fabry è un tipo di disturbo da accumulo lisosomiale chiamato sfingolipidosi. La malattia di Fabry è causata da un accumulo di glicolipide nei tessuti. Questa malattia causa neoformazioni cutanee, dolore alle estremità, miopia, episodi febbrili ricorrenti, insufficienza renale e cardiopatia. La malattia di Fabry si verifica quando i genitori trasmettono alla prole il gene difettoso che la causa.

e nell’organismo mancano gli enzimi necessari a degradare un glicolipide.

I sintomi includono neoformazioni cutanee, problemi oculari, insufficienza renale e cardiopatia.

La diagnosi si basa sui risultati dei test di screening prenatale, test di screening neonatale e altri esami del sangue.

Il trattamento include terapia di sostituzione enzimatica.

La maggior parte dei bambini con malattia di Fabry vive fino all’età adulta.

Esistono diversi tipi di disturbi ereditari. In molte patologie metaboliche ereditarie di solito sono necessarie 2 copie del gene anomalo per sviluppare il disturbo, pertanto un bambino colpito ha ereditato il gene anomalo da entrambi i genitori. (Spesso nessuno dei genitori soffre del disturbo.) Alcuni disturbi metabolici ereditari sono legati al cromosoma X, il che significa, per i maschi, che ereditare 1 sola copia del gene anomalo può causare il disturbo. (Vedere anche Panoramica sui disturbi metabolici ereditari.)

Le sfingolipidosi si verificano quando mancano gli enzimi necessari per degradare (metabolizzare) gli sfingolipidi, composti che proteggono la superficie cellulare e svolgono alcune funzioni nelle cellule. Esistono molti tipi di sfingolipidosi oltre alla malattia di Fabry.

Nella malattia di Fabry un glicolipide, un prodotto del metabolismo dei grassi, si accumula nei tessuti. L’enzima necessario per degradare il glicolipide, chiamato alfa-galattosidasi A, non funziona correttamente. Poiché il gene difettoso per questa rara malattia ereditaria è presente sul cromosoma X, la malattia completa si sviluppa solo nei maschi (vedere ereditarietà legata al cromosoma X). Dato che le donne possiedono 2 cromosomi X, le ragazze colpite possono presentare i sintomi, ma non sviluppano la malattia di Fabry completa.

Angiocheratomi nella malattia di Fabry Nascondi dettagli Questa immagine mostra le neoformazioni cutanee (angiocheratomi) non cancerose (benigne) sull’addome di una persona affetta da malattia di Fabry. © Springer Science+Business Media

L’accumulo di glicolipide provoca la crescita di neoformazioni benigne (tumori) della cute (angiocheratomi) sulla parte inferiore del tronco. Le cornee si opacizzano e, di conseguenza, si verifica un deficit visivo. Un dolore urente può svilupparsi su braccia e gambe e il bambino può presentare febbre.

Diagnosi di malattia di Fabry Test di screening prenatale

Test di screening neonatale

Altri esami del sangue Prima della nascita la malattia di Fabry può essere diagnosticata mediante i test di screening prenatale, prelievo dei villi coriali o amniocentesi. Dopo la nascita, la malattia di Fabry può essere diagnosticata in alcuni Stati degli Stati Uniti mediante i test di screening neonatale di routine. I medici misurano i livelli di alfa-galattosidasi A nel sangue o nei globuli bianchi.

Trattamento della malattia di Fabry Terapia di sostituzione enzimatica

A volte trapianto di rene La malattia di Fabry viene trattata con terapia di sostituzione enzimatica (agalsidasi beta). Il trattamento consiste anche nell’assunzione di farmaci per alleviare il dolore e la febbre. I soggetti con insufficienza renale possono dover essere sottoposti a un trapianto renale.

Prognosi della malattia di Fabry I bambini con malattia di Fabry alla fine sviluppano insufficienza renale e cardiopatia, tuttavia il più delle volte sopravvivono fino all’età adulta. L’insufficienza renale può condurre a ipertensione arteriosa, che può portare a ictus.