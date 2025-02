Sintomi dopo il consumo di fruttosio

I medici basano la diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio sui sintomi manifestati in seguito al consumo di fruttosio.

La diagnosi è confermata da un’analisi del DNA del soggetto.

I soggetti che possono possedere il gene che causa il disturbo possono essere sottoposti a esami per determinare se siano portatori. I portatori sono persone che possiedono un gene anomalo per un disturbo ma non presentano né sintomi né evidenze visibili.