Test di screening prenatale

Basato sui sintomi e un esame

Radiografie ossee

Talvolta, esami di diagnostica per immagini e altre analisi del sangue

Le mucopolisaccaridosi possono essere diagnosticate prima della nascita mediante i test di screening prenatale, amniocentesi o prelievo dei villi coriali.

Dopo la nascita, il medico in genere basa la diagnosi sulla sintomatologia e su un esame obiettivo. È, inoltre, indicativa per la diagnosi la presenza di una mucopolisaccaridosi in altri membri della famiglia. L’analisi delle urine può essere d’aiuto ma, talvolta, può rivelarsi poco affidabile. La radiografia può rilevare la presenza di alterazioni ossee caratteristiche di tale patologia.

Le mucopolisaccaridosi sono diagnosticate anche mediante l’esame delle cellule ematiche. Sono disponibili test genetici per stabilire se una coppia presenta un rischio più alto di avere un figlio con una patologia genetica ereditaria.

Altri esami vengono fatti in base ai sintomi. Per esempio, i bambini con problemi cardiaci possono essere sottoposti all’esame di diagnostica per immagini ecocardiogramma e i bambini con problemi dell’udito possono essere sottoposti ad audiometria.