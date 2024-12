Disturbi dei perossisomi

Questi 3 disturbi fanno parte di un gruppo di patologie chiamate disturbi dello spettro di Zellweger, che presentano sintomi sovrapposti e colpiscono molte parti dell’organismo. La sindrome di Zellweger è la forma più grave mentre la malattia di Refsum infantile è quella meno grave.

La sindrome di Zellweger e l’adrenoleucodistrofia neonatale insorgono nella prima infanzia. La malattia di Refsum si sviluppa più tardi, in alcuni casi anche in età adulta. I segni distintivi di queste malattie possono includere lineamenti del viso caratteristici, difetti cerebrali e del midollo spinale, distruzione dei tessuti che avvolgono i nervi (demielinizzazione), convulsioni (nei neonati) e tono muscolare debole (ipotonia). I bambini possono presentare fegato ingrossato e cisti renali. Altre caratteristiche sono arti corti, una specifica anomalia chiamata condrodisplasia puntata (che influenza la crescita delle ossa lunghe), cataratte, crescita anomala dei vasi sanguigni oculari (retinopatia), perdita dell’udito e debolezza, intorpidimento e dolore di mani e piedi. Attività fisiche come il movimento e l’eloquio risultano rallentati.

I medici sospettano queste patologie quando nel sangue vengono rilevati alti livelli di alcuni acidi grassi. Per confermare la diagnosi si eseguono test genetici.

Attualmente non esiste un trattamento specifico per questi disturbi, ma vengono utilizzati vari farmaci e trattamenti per gestire i sintomi.