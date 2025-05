Difetti del metabolismo del piruvato

La piruvato carbossilasi è un enzima. L’assenza o carenza di questo enzima è una condizione molto rara che altera o blocca la produzione di glucosio dal piruvato nell’organismo. Acido lattico e chetoni si accumulano nel sangue.

Spesso, questa malattia è letale. I bambini che sopravvivono possono presentare ritardo dello sviluppo, convulsioni, ritardo della crescita e deficit intellettivo. Alcuni bambini presentano sintomi più lievi.

Non esiste un trattamento efficace per questa malattia, ma in alcuni bambini i sintomi possono essere alleviati gestendo la dieta e assumendo integratori di tiamina.