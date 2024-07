L’organismo scompone il cibo ingerito in sostanze chimiche semplici che funzionano come mattoni da costruzione e vengono utilizzati per produrre altre sostanze necessarie all'organismo per crescere e ripararsi. Questo processo è chiamato metabolismo.

Il metabolismo è svolto da sostanze chimiche chiamate enzimi, prodotte dalle cellule dell'organismo. L’organismo produce migliaia di enzimi diversi. Ognuno di essi interviene solo in una specifica reazione chimica, la degradazione o la produzione di una determinata sostanza.