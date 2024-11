Nei soggetti adulti con dolore toracico improvviso, si svolgono esami volti a escludere cause allarmanti. Nella maggioranza dei casi, gli esami prevedono:

Misurazione dei livelli di ossigeno con applicazione digitale di un sensore (pulsossimetria)

Elettrocardiogramma (ECG)

Radiografia del torace

A volte ecografia del cuore (ecocardiogramma)

Se i sintomi sono indicativi di una sindrome coronarica acuta (infarto o angina instabile) o in assenza di altre cause chiare (in particolare in soggetti ad alto rischio), i medici generalmente misurano i livelli di sostanze indicative di danno cardiaco (biomarcatori cardiaci) nel sangue (almeno due volte nell’arco di qualche ora) e registrano ECG ripetuti.

Se questi esami non evidenziano la presenza di una sindrome coronarica acuta, si esegue un test da sforzo o un’angiografia TC prima di dimettere il paziente o a distanza di qualche giorno. Tuttavia, se si utilizza un biomarcatore cardiaco chiamato troponina ad alta sensibilità e l’esame non suggerisce evidenze di danno cardiaco, potrebbero non essere necessari ulteriori accertamenti. Il test da sforzo prevede l’esecuzione di un ECG o di un esame di diagnostica per immagini (come l’ecocardiogramma) sotto sforzo (spesso sul tapis roulant) o dopo somministrazione di un farmaco (come il dipiridamolo) in grado di indurre un incremento della frequenza cardiaca o un aumento del flusso ematico attraverso le arterie coronariche.

In caso di sospetta embolia polmonare, si esegue un’angiografia con TC (TC con mezzo di contrasto endovenoso) dei polmoni o una scintigrafia polmonare. Ove sia ritenuta anche solo in certa misura possibile la presenza di un'embolia polmonare, si esegue spesso un esame del sangue per rilevare l'eventuale presenza di coaguli (prova per i livelli di D-dimero). Se questo esame ha esito negativo, l’embolia polmonare è improbabile, ma se è positivo si eseguono spesso altri esami, come l’ecografia delle gambe o una angiografia con TC.

Nei soggetti con protratto dolore toracico, è improbabile la presenza di disturbi che pongano un immediato pericolo per la vita. La maggior parte dei medici esegue inizialmente solo una radiografia del torace e un ECG e quindi ulteriori accertamenti in base ai sintomi del soggetto e agli esiti degli esami.

Talvolta non è possibile determinare la causa del dolore toracico, persino dopo una valutazione completa.