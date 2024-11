CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Il trapianto di pancreas è l’asportazione di un pancreas sano da un soggetto deceduto recentemente o, raramente, di una parte del pancreas da un soggetto vivo e il suo successivo trasferimento in un soggetto con diabete grave il cui pancreas non produce sufficiente insulina.

(Vedere anche Panoramica sui trapianti)

Il trapianto di pancreas viene eseguito nei diabetici nel caso in cui il loro pancreas non sia in grado di produrre abbastanza insulina. Oltre l’80% dei diabetici sottoposti a un trapianto di pancreas dopo l’intervento presenta livelli normali di zucchero nel sangue e non ha più bisogno dell’insulina, ma d’altra parte deve assumere immunosoppressori, con il rischio di contrarre infezioni e di manifestare altri effetti collaterali.

Poiché l’insulina iniettabile è un trattamento sicuro e ragionevolmente efficace contro il diabete, liberarsi dalla necessità di assumere insulina non è considerata una ragione sufficientemente valida per considerare un trapianto di pancreas. Quindi, questa procedura normalmente viene eseguita in un soggetto diabetico solo se:

È presente anche insufficienza renale.

È impossibile mantenere i livelli della glicemia entro un intervallo accettabile, soprattutto quando il soggetto non riesce a percepire un calo eccessivo della glicemia.

Occasionalmente, quando i livelli della glicemia rimangono bassi per troppo tempo, gli organi, compreso il cervello, subiscono danni permanenti.

Poiché il diabete spesso causa danno renale, molti soggetti che necessitano di trapianto di pancreas sono idonei anche per il trapianto di rene. Complessivamente, oltre il 90% delle persone che ricevono un pancreas riceve contemporaneamente un rene. Il trapianto di rene richiede un intervento chirurgico addominale e la successiva somministrazione di immunosoppressori, quindi il trapianto simultaneo di pancreas aggiunge pochi rischi.

Il trapianto di pancreas può apportare benefici alle persone che assumono insulina, ma che mantengono un’elevata glicemia con livelli che si talvolta abbassano pericolosamente dopo l’assunzione di insulina.

A volte vengono trapiantate solo certe cellule del pancreas (cosiddetto trapianto di cellule delle isole pancreatiche).

Oltre il 95% delle persone sopravvive per almeno 1 anno dopo il trapianto.

Sia i donatori che i riceventi vengono sottoposti a screening pretrapianto. Questo screening viene eseguito per assicurarsi che l’organo sia sufficientemente sano per il trapianto e che il ricevente non presenti condizioni mediche che potrebbero impedire il trapianto.

Donatori Di norma, i donatori sono persone che presentano tutte le seguenti caratteristiche: Sono deceduti di recente.

Erano di età compresa tra 10 e 55 anni.

Non avevano dipendenza dall’alcol.

Non presentavano uno stato prediabetico (livelli di glicemia superiori alla norma ma non sufficientemente alti da rientrare nella definizione di diabete) né diabete. In caso sia necessario un trapianto di pancreas e rene, gli organi devono provenire dallo stesso donatore. Sono state utilizzate parti di pancreas da donatore vivente; tuttavia, questa procedura viene eseguita raramente perché i rischi per il donatore sono alti.

Procedura per il trapianto di pancreas La procedura può comportare: Il trapianto contemporaneo del pancreas e del rene (trapianto simultaneo di pancreas e rene)

Il trapianto del rene inizialmente e quello del pancreas successivamente (trapianto sequenziale di pancreas dopo rene)

Il trapianto del solo pancreas Il trapianto di pancreas è un intervento di chirurgia importante e richiede un’incisione addominale con anestesia generale. Il pancreas del ricevente non viene asportato. In genere, l’intervento richiede circa 3 ore e il periodo di degenza varia da 1 a 3 settimane. L’assunzione dei farmaci per inibire il sistema immunitario (immunosoppressori), compresi i corticosteroidi, ha inizio il giorno del trapianto. Questi farmaci possono contribuire a ridurre il rischio di rigetto.