Se si è affetti da diabete di tipo 2 e si è in sovrappeso, è molto importante cercare di dimagrire.

Perdere peso aiuterà a tenere sotto controllo i livelli glicemici

A volte, se si perde sufficientemente peso, è possibile non aver bisogno di farmaci.

Se si è affetti da diabete di tipo 1, perdere peso non sarà d’aiuto per controllare i livelli glicemici. Tuttavia, l’eccesso di peso non è sano in ogni caso.