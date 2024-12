Congiuntivite infettiva

Gli antibiotici sono utili solo nelle congiuntiviti batteriche. Tuttavia, poiché talvolta è difficile distinguere tra le forme batteriche e quelle virali, alcuni medici prescrivono antibiotici a tutti i pazienti affetti da congiuntivite. Gli antibiotici in collirio o in pomata, tra cui moxiflozacina, ciprofloxacina o trimetoprim/polimixina, sono efficaci contro molti ceppi batterici e vengono somministrati per 7-10 giorni. Le gocce di solito sono efficaci, ma talvolta si preferiscono le pomate perché hanno una maggiore durata se l’occhio lacrima molto. Alcuni soggetti potrebbero non volere utilizzare unguenti perché possono annebbiare la vista fino a 20 minuti dopo l’applicazione.

La congiuntivite da corpi inclusi dell’adulto viene trattata con antibiotici quali azitromicina, doxiciclina o eritromicina assunti per via orale.

La congiuntivite gonococcica può essere trattata con una singola iniezione di ceftriaxone e una singola dose di azitromicina (oppure doxiciclina per una settimana) per via orale.

La prevenzione della congiuntivite del neonato prevede la somministrazione di routine alla nascita di un collirio a base di nitrato d’argento (non disponibile negli Stati Uniti) o di una pomata a base di eritromicina. Se nonostante questi trattamenti si sviluppa un’infezione, ai neonati vengono somministrati farmaci che dipendono dal batterio che causa l’infezione. Le infezioni causate da Neisseria gonorrhoeae vengono trattate con ceftriaxone somministrato in vena (per via endovenosa) o iniettato in un muscolo. Le infezioni causate da Chlamydia trachomatis vengono trattate con eritromicina. È necessario sottoporre a trattamento anche i genitori.