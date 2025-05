Corticosteroidi

A volte immunosoppressori

A volte riparazione chirurgica

Per trattare la sclerite, spesso si somministrano i corticosteroidi, come il prednisone, per via orale. Molto raramente, i farmaci antinfiammatori non steroidei assunti per via orale sono sufficienti per i casi lievi. Se il soggetto è affetto da una patologia autoimmune o non risponde ai corticosteroidi, può essere necessario ricorrere a farmaci che sopprimono il sistema immunitario (immunosoppressori) quali metotressato, ciclofosfamide o rituximab.

I soggetti a rischio di perforazione potrebbero avere bisogno di una riparazione chirurgica.