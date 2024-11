Abrasioni corneali e corpi estranei nella cornea

Indipendentemente dall’asportazione del corpo estraneo, le abrasioni della cornea vanno trattate in modo analogo. Di solito si somministra una pomata antibiotica (ad esempio bacitracina con polimixina B) per alcuni giorni onde prevenire le infezioni. Le abrasioni ampie possono richiedere un ulteriore trattamento. In caso di sensibilità alla luce, la pupilla viene mantenuta dilatata con un collirio cicloplegico (come ciclopentolato o omatropina), atto a prevenire spasmi dolorosi dei muscoli che costringono la pupilla.

Il dolore viene trattato con farmaci per via orale, come il paracetamolo, a volte associato a ossicodone. Alcuni medici somministrano colliri a base di diclofenac o ketorolac per alleviare il dolore, tuttavia occorre fare attenzione in quanto questi farmaci, sebbene di rado, possono causare complicanze come un tipo di cicatrizzazione corneale (detta fusione corneale). Sebbene allevino il dolore in modo efficace, gli anestetici applicati direttamente sull’occhio non dovrebbero essere utilizzati dopo la valutazione e il trattamento in quanto potrebbero compromettere la guarigione.

I cerotti oculari possono aumentare il rischio di infezione e di solito non vengono utilizzati, in particolare per le abrasioni derivanti da una lente a contatto o da un oggetto che può essere contaminato da sporco o materia vegetale.