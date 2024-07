L’endoftalmite è un’infezione all’interno dell’occhio. È un’emergenza medica.

L’infezione può essere causata da un intervento chirurgico, un trauma oculare o un’infezione del flusso sanguigno.

Possono presentarsi grave dolore oculare, rossore oculare e perdita della vista.

Vengono eseguite colture dei liquidi oculari e somministrati il prima possibile degli antibiotici.

L’endoftalmite è rara. È causata dai microrganismi giunti all’occhio per via ematica, attraverso un’incisione chirurgica o un trauma al bulbo oculare o meno spesso, attraverso il flusso sanguigno. L’infezione nel flusso sanguigno ha molte cause possibili, come procedure odontoiatriche, abuso di droghe per via endovenosa, ascesso (una tasca di pus), ulcere cutanee, infezioni come polmonite o sepsi o un intervento chirurgico in qualsiasi parte del corpo.

Generalmente l’infezione che causa l’endoftalmite è dovuta a batteri (come Staphylococcus aureus), ma può essere causata anche da funghi o protozoi. Anche i virus possono determinare diffuse infezioni oculari, che di solito non sono definite endoftalmiti.

Sintomi dell’endoftalmite I sintomi dell’endoftalmite possono essere gravi e includere forte dolore oculare, arrossamento della sclera, eccessiva sensibilità alla luce intensa, visione ridotta e occasionalmente edema palpebrale.

Diagnosi dell’endoftalmite Valutazione medica dell’occhio

Coltura di campioni dell’occhio

Emocolture e urinocolture La diagnosi di endoftalmite si basa sui sintomi, su una valutazione dell’occhio e talvolta su esami colturali per identificare l’organismo che causa l’infezione. Le colture possono essere prelevate dall’umor acqueo (liquido della camera anteriore dell’occhio, detto anche corpo acqueo) e dall’umor vitreo (sostanza gelatinosa che riempie il fondo del bulbo oculare, detta anche corpo vitreo) per stabilire quale organismo sta causando l’infezione e quali farmaci sono più attivi. Potrebbero anche essere necessarie emocolture e urinocolture.

Prognosi dell’endoftalmite Anche con un trattamento precoce e appropriato, la prognosi per la visione spesso è negativa.