Quando occorre consultare un medico per il dolore oculare?

Consultare immediatamente un medico se il dolore oculare è intenso, oppure se è accompagnato da uno dei seguenti segnali d’allarme:

Vomito

Un occhio rosso

Visione di aloni intorno alle luci

Febbre, brividi, affaticamento o dolori muscolari

Incapacità di vedere chiaramente come al solito (minore nitidezza)

Protrusione dell’occhio

Incapacità di muovere l’occhio in tutte le direzioni (destra, sinistra, alto e basso)

Un dolore oculare intenso può condurre alla perdita della vista. Consultare immediatamente un medico, senza aspettare.

Se si avverte poco dolore all’occhio senza altri segnali d’allarme, oppure si avverte la presenza di un corpo estraneo nell’occhio, di solito il dolore oculare non è grave. È possibile attende 1 giorno o 2 per vedere se il dolore scompare da solo. In caso contrario, consultare un medico.