Lividi e sanguinamento

L’emofilia è una malattia ereditaria in cui l’organismo non produce una quantità sufficiente di uno dei fattori della coagulazione. Si verifica un eccessivo sanguinamento in profondità nei tessuti, come muscoli, articolazioni e parte posteriore della cavità addominale, generalmente in seguito a un piccolo trauma. Il sanguinamento può avvenire nel cervello e in questo caso può essere fatale.

Alcune malattie attivano il sistema della coagulazione in tutto l’organismo. Invece che creare coaguli di sangue ovunque, le piastrine e i fattori della coagulazione vengono consumati velocemente, provocando un sanguinamento. Questa malattia, nota come coagulazione intravascolare disseminata (CID), può essere scatenata da molte condizioni, tra cui infezioni e lesioni gravi, travaglio, parto e certi tumori. I soggetti affetti da CID spesso si trovano già in ospedale. Sanguinano eccessivamente dopo iniezioni e spesso riportano gravi emorragie dell’apparato digerente.