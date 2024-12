Emoderivati

Il plasma, la componente liquida del sangue, contiene molte proteine, inclusi i fattori della coagulazione. Si tratta di proteine che agiscono assieme alle piastrine per favorire la coagulazione. Senza i fattori della coagulazione, un’emorragia secondaria a una lesione non si arresta.

Il plasma viene di norma congelato immediatamente dopo essere stato separato dal sangue fresco (plasma fresco congelato). Il plasma congelato nel giro di 24 ore dal prelievo può essere conservato per un periodo massimo di 1 anno. Viene utilizzato nella cura dei disturbi del sanguinamento, in cui il fattore della coagulazione mancante non è noto o quando non è disponibile il fattore specifico. Il plasma viene utilizzato anche per reintegrare i fattori della coagulazione nei pazienti emorragici, come in caso di trauma o un intervento chirurgico importante.