Trombocitemia essenziale

Aspirina per alleviare i sintomi

Farmaci per ridurre la conta piastrinica

Per cercare di alleviare sintomi lievi, quali arrossamento e sensazione di calore di mani e piedi, e cefalea, può essere prescritta l’aspirina, che rende le piastrine meno appiccicose e compromette la coagulazione; tuttavia è sconsigliata in pazienti con emorragie significative.

Anche la trombocitemia potrebbe rendere necessario il trattamento con farmaci che riducono la produzione di piastrine, tra cui ruxolitinib, anagrelide, interferone-alfa e idrossiurea.

Il trattamento con uno di questi farmaci viene iniziato generalmente alla comparsa di complicanze della coagulazione o emorragiche e non si basa solo sulla conta piastrinica.

Se non rallenta la produzione di piastrine in modo sufficientemente rapido, il trattamento farmacologico può essere associato a o sostituito da piastrinoaferesi, una procedura riservata alle situazioni di emergenza. In questa procedura il sangue viene prelevato e le piastrine rimosse; il sangue privo di piastrine viene reinfuso nel paziente. Tuttavia, la piastrinoaferesi non è efficace e rappresenta solo una soluzione temporanea.

I soggetti con trombocitosi essenziale di solito hanno un’aspettativa di vita normale, ma alcuni sviluppano policitemia vera (solitamente le donne) o mielofibrosi (solitamente gli uomini).