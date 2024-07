CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

La porpora simplex è rappresentata da un aumento dei lividi dovute a fragilità vascolare.

Si tratta di un disturbo molto diffuso. La causa non è nota. Alcuni medici ritengono che possa essere presente in molti disturbi, mentre altri la classificano come una variazione nella norma.

L’uso di aspirina e di farmaci anticoagulanti (per esempio, warfarin), un basso peso corporeo, l’uso pregresso di farmaci corticosteroidi e l’esposizione al sole possono aumentare il rischio di porpora simplex.

La porpora simplex di solito colpisce le donne. I lividi compaiono su cosce, natiche e braccia di persone senza lesioni note. Possono essere presenti anche membri della famiglia soggetti a facilità alla formazione di lividi. Spesso, per ricercare anomalie della coagulazione, i medici prescrivono esami del sistema della coagulazione del sangue, tuttavia tali anomalie non vengono identificate (vedere anche Ecchimosi e sanguinamento).

Si tratta di una condizione non grave e non è necessario alcun trattamento. Tuttavia, talvolta i medici raccomandano di evitare l’assunzione di aspirina e di farmaci che contengono aspirina.

Il sanguinamento sottocutaneo può essere inoltre più comune negli anziani (una condizione chiamata porpora senile). La porpora senile provoca comunemente lividi sulle mani e sugli avambracci.