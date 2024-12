Teleangectasia emorragica ereditaria (HHT)

Arresto dell’emorragia

Integratori di ferro

A volte trasfusioni di sangue

Il trattamento della teleangectasia emorragica ereditaria è mirato a fermare o a prevenire il sanguinamento. Può prevedere l’applicazione di pressione, l’uso di farmaci topici che restringono i vasi sanguigni (astringenti) o l’uso del laser per distruggere il vaso sanguigno compromesso nel naso o nel tratto digerente. I sanguinamenti gravi possono richiedere tecniche più invasive, compresa la chirurgia.

Le MAV dei polmoni, e talvolta del fegato, possono essere trattate utilizzando un tubicino flessibile (catetere) per inserire un piccolo dispositivo che blocca il vaso sanguigno interessato. L’intervento consiste nell’inserire un catetere attraverso una delle arterie del paziente fino all’arteria che porta alla MAV. Quindi si introduce una piccola spirale o un tappo attraverso il catetere per fermare il flusso di sangue attraverso la MAV.

L’emorragia recidiva quasi sempre, causando anemia da carenza di ferro. I soggetti affetti da teleangectasia emorragica ereditaria spesso devono assumere integratori a base di ferro per via orale o endovenosa. Può anche essere necessario ricorrere a trasfusioni di sangue ripetute. Per alcuni soggetti potrebbe essere necessario anche un trattamento farmacologico (come acido aminocaproico o acido tranexamico) che inibisce la degradazione dei coaguli di sangue (per cercare di ridurre al minimo le emorragie).

Altri farmaci come bevacizumab, pazopanib, pomalidomide o talidomide possono ridurre il numero e la densità dei vasi sanguigni anomali. Tra questi, solo bevacizumab ha dimostrato di ridurre l'incidenza del sanguinamento dal naso e nel tratto digerente.