Come si coagula il sangue

La correlazione tra i farmaci e la capacità dell’organismo di controllare i sanguinamenti (emostasi) è complessa. La capacità dell’organismo di formare coaguli di sangue è fondamentale per garantire l’emostasi, ma un eccesso di coagulazione aumenta il rischio di attacco cardiaco, ictus o embolia polmonare. Molti farmaci, volutamente o meno, influiscono sulla capacità dell’organismo di formare coaguli di sangue.

Alcuni soggetti presentano un rischio elevato di formazione di coaguli di sangue e vengono volutamente trattati con farmaci allo scopo di ridurlo. Possono essere somministrati farmaci che diminuiscono l’“appiccicosità” delle piastrine, in modo che non si aggreghino ostruendo un vaso sanguigno. Aspirina, ticlopidina, clopidogrel, prasugrel, abciximab e tirofiban sono esempi di farmaci che interferiscono con l’attività delle piastrine.

Ad altri soggetti a rischio di formazione di coaguli di sangue può essere prescritto un anticoagulante, un farmaco che inibisce l’azione di proteine del sangue dette fattori della coagulazione. Sebbene siano spesso indicati come “fluidificanti del sangue”, gli anticoagulanti non hanno, in realtà, tale effetto. I più utilizzati sono il warfarin, somministrato per via orale, e l’eparina, somministrata tramite iniezione. Gli anticoagulanti orali ad azione diretta (AOD) inibiscono la trombina o il fattore X attivato, potenti proteine necessarie affinché avvenga la coagulazione. Esempi di AOD sono dabigatran, apixaban, edoxaban e rivaroxaban.

I soggetti che assumono warfarin o eparina devono essere tenuti sotto stretto controllo medico. I medici monitorano gli effetti di questi farmaci con analisi del sangue che misurano il tempo necessario per la formazione di un coagulo e regolano la dose sulla base dei risultati delle analisi. Dosi troppo basse non sono efficaci nel prevenire la formazione di coaguli, mentre dosi troppo elevate possono causare gravi emorragie. Altri tipi di anticoagulanti, come una classe di farmaci chiamati eparine a basso peso molecolare (come dalteparina, enoxaparina e tinzaparina), non richiedono controlli altrettanto stretti. I soggetti che assumono AOD non richiedono frequenti esami di laboratorio per le attività della coagulazione.

Se in un soggetto è già presente un coagulo di sangue, si può somministrare un farmaco trombolitico (fibrinolitico) per facilitarne la dissoluzione. I farmaci trombolitici, che includono la streptochinasi e gli attivatori tissutali del plasminogeno, sono talvolta utilizzati per trattare attacchi cardiaci e ictus dovuti a trombi. Questi farmaci possono salvare la vita, ma possono anche mettere il paziente a rischio di gravi emorragie. Paradossalmente, a volte l’eparina, un farmaco somministrato per ridurre il rischio di formazione di coaguli, ha un effetto involontario di attivazione delle piastrine, aumentando il rischio di coagulazione (trombosi trombocitopenica indotta da eparina).

Gli estrogeni, sia da soli sia nei contraccettivi orali, possono avere l’effetto indesiderato di causare un’eccessiva coagulazione. Anche alcuni farmaci usati per trattare il cancro (chemioterapici), come l’asparaginasi, possono aumentare il rischio di coagulazione.