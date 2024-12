Di solito, l’epistassi dai vasi sanguigni nella parte anteriore del naso può essere tenuta sotto controllo a casa, stringendo il naso per 10 minuti seduti in posizione eretta. Il soggetto non dove stringere la parte ossea superiore del naso. È importante stringere fermamente il naso e non lasciarlo mai prima di 10 minuti. Altri rimedi casalinghi, quali gli impacchi di ghiaccio sul naso, i tappi di cotone nelle narici e la variazione della posizione della testa, non sono realmente efficaci.

Se stringendo il naso l’epistassi non si ferma, è possibile ripetere la manovra una volta per altri 10 minuti. Se l’epistassi non si ferma dopo questi secondi 10 minuti, il soggetto deve recarsi dal medico. Il medico di solito inserisce dei tamponcini di cotone nella narice con epistassi. Il cotone viene impregnato con un farmaco anestetico (come la lidocaina) e un farmaco che causa il restringimento dei vasi sanguigni nel naso (come la fenilefrina). Quindi, si stringe il naso per 10 minuti circa e infine si rimuove il cotone. Per le emorragie minori in genere non viene fatto niente di più.

Nelle emorragie più gravi e ricorrenti, talvolta il medico chiude (cauterizza) la fonte dell’emorragia con una sostanza chimica, il nitrato d’argento, o con un elettrocauterizzatore (cauterizzazione tramite una corrente elettrica). In alternativa, il medico talvolta inserisce una speciale spugna di schiuma (tampone nasale) nella narice sanguinante. La spugna si gonfia e interrompe l’emorragia; viene rimossa dopo 2-4 giorni. Se questi metodi risultano inefficaci, possono essere usati vari palloncini nasali disponibili in commercio per comprimere la sede dell’emorragia. Raramente, il medico deve tamponare l’intera cavità nasale da un solo lato con una lunga striscia di garza. Ma questa procedura può essere dolorosa. Il tampone nasale viene solitamente rimosso dopo 3 giorni.