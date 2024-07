Formazione delle cellule ematiche

L’invecchiamento ha alcuni effetti sul midollo osseo e sulle cellule ematiche che provocano una riduzione del midollo osseo che produce cellule. Benché questa diminuzione generalmente non causi problemi, questi possono insorgere quando l’organismo ha bisogno di un numero maggiore di cellule del sangue; in questi casi il midollo di un anziano può essere meno in grado di soddisfare l’aumento di questa domanda. La conseguenza più comune è rappresentata dall’anemia.

(Vedere anche Effetti dell’invecchiamento sul sistema immunitario.)