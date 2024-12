Sindrome mielodisplastica (SMD)

Esami del sangue

Esame del midollo osseo

Esami molecolari

Si può sospettare una sindrome mielodisplastica quando un soggetto presenta anemia persistente, senza alcuna causa evidente, ma la diagnosi richiede un esame del midollo osseo.

In alcuni centri, i pazienti vengono sottoposti a esami per ricercare anomalie genetiche o cromosomiche solitamente presenti nella sindrome mielodisplastica (a volte noti come esami molecolari). Per alcune di queste anomalie specifiche, sono disponibili trattamenti sperimentali.