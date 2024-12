Anemia da malattia cronica

Trattamento della malattia causa dell’anemia

Talvolta farmaci per stimolare la produzione di globuli rossi

Poiché non esiste un trattamento specifico per questo tipo di anemia, si deve trattare la patologia cronica che ne è la causa. In alcuni casi, come nella malattia renale cronica, possono essere somministrati eritropoietina o darbepoetina, farmaci che stimolano il midollo osseo a produrre globuli rossi. Gli integratori di ferro sono solitamente somministrati usando eritropoietina o darbepoetina per assicurarsi che l’organismo reagisca in modo appropriato a questi farmaci. I farmaci che stimolano la produzione di globuli rossi (stimolando l’eritropoietina, il segnale che innesca tale produzione) sono utili solo se le riserve di ferro non sono adeguate. La carenza di ferro può coesistere con l’anemia da malattia /infiammazione cronica; l’integrazione di ferro è indicata anche in questi casi.

Nei rari casi di anemia grave, può essere di aiuto la trasfusione.