Anemia causata da un eccessivo sanguinamento

Arresto dell’emorragia

Di solito integratori di ferro

In caso di perdite di sangue abbondanti o rapide, è necessario individuare l’origine del sanguinamento ed eliminarla. Potrebbe essere necessario ricorrere alla trasfusione di globuli rossi.

In caso di emorragia lenta o lieve, l’organismo riesce a produrre una quantità sufficiente di globuli rossi e risolvere l’anemia senza necessità di ricorrere alle trasfusioni una volta che l’emorragia si arresta.

Dato che in conseguenza di un sanguinamento si perde ferro, necessario per produrre i globuli rossi, la maggior parte dei soggetti con anemia da sanguinamento deve assumere integratori di ferro, di solito in compresse, per vari mesi. Talvolta il ferro viene somministrato per via endovenosa.