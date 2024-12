I fatti in Breve

Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

Un battito atriale prematuro è un battito cardiaco anticipato, causato dall’attivazione elettrica degli atri (le camere superiori del cuore) da una sede anomala, prima della comparsa di un impulso normale.

(Vedere anche Panoramica sulle alterazioni del ritmo cardiaco.)

I battiti prematuri atriali si manifestano in molti soggetti sani e raramente sono sintomatici. Sono comuni nei soggetti con pneumopatie (come broncopneumopatia cronica ostruttiva) e più comuni fra gli anziani rispetto alla popolazione giovane. Questi battiti possono essere indotti o sostenuti dall’assunzione di caffè, tè o alcol, nonché dall’uso di alcuni rimedi per raffreddore, febbre da fieno e asma.

I battiti atriali prematuri sono solo raramente sintomatici. Talvolta il soggetto è consapevole del battito cardiaco (palpitazioni).

ECG: lettura delle onde

I battiti atriali prematuri possono essere sospettati nel corso dell’esame obiettivo da un polso irregolare e sono confermati con un elettrocardiogramma (ECG).

Trattamento dei battiti atriali prematuri Talvolta, farmaci antiaritmici Di rado, quando tali battiti si verificano con una certa frequenza causando intollerabili palpitazioni, si rende necessario il trattamento. I farmaci antiaritmici sono solitamente efficaci (vedere la tabella Alcuni farmaci utilizzati per trattare le aritmie). Se identificata, la causa viene trattata.