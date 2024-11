Sindrome di Wolff-Parkinson-White (WPW)

Manovre e farmaci per convertire il ritmo cardiaco

Talvolta ablazione

Episodi di tachicardia parossistica sopraventricolare dovuti alla sindrome di Wolff-Parkinson-White possono essere spesso risolti mediante una delle varie manovre che stimolano il nervo vago e riducono quindi la frequenza cardiaca. Le manovre sono

Sforzarsi come se si facesse fatica a defecare

Sfregare il collo appena sotto all’angolo mascellare (per stimolare una zona sensibile dell’arteria carotide detta seno carotideo)

Mettere il viso in una ciotola di acqua gelata

Tali manovre sono più efficaci subito dopo l’inizio dell’aritmia.

Qualora esse si rivelino inefficaci, vengono solitamente somministrati per via endovenosa farmaci come verapamil o adenosina per arrestare l’aritmia. La terapia con farmaci antiaritmici può quindi essere continuata a oltranza, per prevenire nuovi episodi di tachiaritmia (vedere la tabella Alcuni farmaci utilizzati per trattare le aritmie).

Normalmente, nei neonati e nei bambini più piccoli di 10 anni, la digossina può essere somministrata per sopprimere gli episodi di tachicardia parossistica sopraventricolare, dovuti a Sindrome di Wolff-Parkinson-White. Tuttavia, gli adulti affetti da tale sindrome non devono assumere digossina, perché questa può facilitare la conduzione lungo la via accessoria e aumentare il rischio che una fibrillazione atriale causi una fibrillazione ventricolare. Per tale ragione, la somministrazione di digossina viene, solitamente, interrotta prima che i soggetti affetti dalla sindrome raggiungano la pubertà.