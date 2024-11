CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

Le canalopatie cardiache sono anomalie genetiche di proteine delle cellule cardiache che controllano l’attività elettrica del cuore e che possono pertanto causare la comparsa di anomalie del ritmo.

(Vedere anche Panoramica sulle alterazioni del ritmo cardiaco.)

Una canalopatia è un difetto di uno o più dei canali microscopici situati nelle pareti delle cellule cardiache attraverso i quali entrano ed escono dalle cellule elettroliti come sodio, potassio e calcio. Questo flusso di elettroliti è responsabile della normale attività elettrica del cuore. Esistono diversi tipi di canali e un difetto in uno di essi può interferire con la capacità del cuore di mantenere un ritmo costante. Il cuore può improvvisamente avere un ritmo troppo veloce o troppo lento o persino fermarsi completamente (arresto cardiaco).

Le canalopatie sono solitamente causate da un disturbo nel quale è presente una mutazione in uno dei geni che determinano la composizione dei canali delle cellule cardiache. Tuttavia, alcuni soggetti sviluppano una canalopatia come complicanza di alcune malattie autoimmuni o infiammatorie, come il lupus eritematoso sistemico o la sindrome di Sjogren.

La maggior parte dei soggetti con canalopatie cardiache non presenta altre cardiopatie, come un attacco cardiaco o una valvulopatia.

Le canalopatie maggiormente diffuse causano

Altre canalopatie cardiache più rare comprendono:

Sindrome del QT corto

Sindrome da ripolarizzazione precoce

Tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica (CPVT)

Sindrome di Brugada

Difetto progressivo della conduzione cardiaca isolato

I difetti elettrici nelle canalopatie talvolta provocano tachicardia ventricolare, un ritmo cardiaco pericolosamente rapido, o fibrillazione ventricolare, nella quale il cuore non batte affatto. Le canalopatie sono più comuni di quanto i medici ritenessero in precedenza e possono essere la causa di circa il 10% delle morti cardiache improvvise.

Sintomi delle canalopatie cardiache I sintomi possono non manifestarsi mai oppure emergere sotto forma di svenimento causato da tachicardia ventricolare. I soggetti affetti da fibrillazione ventricolare vengono colti da improvviso arresto cardiaco. I sintomi possono essere scatenati da febbre, esercizio fisico o alcuni farmaci, inclusi alcuni farmaci usati per trattare le aritmie e alcuni antidepressivi.

Diagnosi delle canalopatie cardiache Elettrocardiogramma Il medico sospetta una canalopatia quando il paziente o i suoi familiari hanno un’anamnesi di svenimento o arresto cardiaco senza una causa evidente (come un problema cardiaco noto), soprattutto se l’arresto cardiaco si è verificato in giovane età. Se il medico sospetta una canalopatia, esegue un elettrocardiogramma (ECG), un monitoraggio cardiaco dinamico continuo e solitamente un test da sforzo cardiaco. A volte si eseguono test genetici. Se viene confermata una canalopatia, i soggetti devono essere sottoposti a regolari controlli con ECG e monitoraggio cardiaco dinamico per verificare la presenza di disturbi asintomatici del ritmo cardiaco. Poiché le canalopatie sono solitamente una malattia genetica, i familiari dei soggetti con una canalopatia sono a rischio. I familiari stretti devono essere esaminati da un medico, anche con ECG e monitoraggio cardiaco dinamico.

Trattamento delle canalopatie cardiache Defibrillatore-cardioversore impiantabile Generalmente viene usato un defibrillatore-cardioversore impiantabile (ICD), un piccolo dispositivo in grado di rilevare eventuali aritmie pericolose ed erogare una scarica per correggerle. Tale procedura è analoga all’impianto di un pacemaker artificiale. I soggetti devono evitare quello che potrebbe scatenare un’aritmia.