Cardiomiopatia ipertrofica

Le pareti spesse e rigide dei ventricoli non si rilassano in maniera adeguata per consentire il riempimento di sangue delle camere cardiache. La difficoltà aumenta quando il cuore batte rapidamente (come quando sotto sforzo), perché, in tali condizioni, il tempo per riempirsi è ancora meno. Poiché il cuore non si riempie correttamente, pompa una quantità di sangue inferiore ad ogni battito. A volte un ispessimento delle pareti cardiache interferisce anche con la fuoriuscita del sangue dal cuore. Questa variazione prende il nome di cardiomiopatia ostruttiva ipertrofica.

A causa dell’ispessimento delle pareti dei ventricoli, la valvola mitrale (valvola che si apre dall’atrio sinistro all’interno del ventricolo sinistro) può non essere in grado di chiudersi normalmente, determinando così il reflusso di una piccola quantità di sangue nell’atrio sinistro (rigurgito mitralico). Questa perdita valvolare e l’ingrossamento delle pareti ventricolari causa generalmente un’alterazione dei toni cardiaci (soffi cardiaci).

Possono insorgere aritmie, che possono provocare morte improvvisa.